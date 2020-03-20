Healthcare
March 20, 2020 / 9:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-MTN South Africa Announces Outcomes From Engagements With The Competition Commission

1 Min Read

March 20 (Reuters) - MTN Group Ltd:

* JSE: MTN - MTN SOUTH AFRICA ANNOUNCES OUTCOMES FROM ENGAGEMENTS WITH THE COMPETITION COMMISSION

* MTN GROUP - MTN SA HAS DEVELOPED A SET OF VOLUNTARY UNDERTAKINGS IN FORM OF A SOCIAL COMPACT TO FURTHER ADDRESS AFFORDABILITY OF DATA SERVICES

* MTN GROUP LTD - REMAINS IN DISCUSSION WITH COMPETITION COMMISSION ON OPTIONS TO FORMALISE ELECTIVE SOLUTIONS

* MTN GROUP LTD - THERE WILL BE PRESSURE ON MTN SA’S SHORT-TERM FINANCIAL PERFORMANCE FROM INITIATIVES

* MTN - PRICING CUT TO BE COMPENSATED OVER TIME BY ELASTICITY, CUSTOMER GROWTH, GROWTH IN PREPAID DATA SERVICE REVENUE TO RETURN IN COUPLE OF QUARTERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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