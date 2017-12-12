FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-MTY Food Group To Combine With Imvescor Restaurant Group
Sections
Featured
Investigators search for clues in attempted New York subway bombing
New York Subway attack
Investigators search for clues in attempted New York subway bombing
The write stuff: lessons from author James Patterson
Life lessons
The write stuff: lessons from author James Patterson
U.S. transit agencies cautious on electric buses
Energy & Environment
U.S. transit agencies cautious on electric buses
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 12, 2017 / 12:38 PM / in an hour

BRIEF-MTY Food Group To Combine With Imvescor Restaurant Group

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Mty Food Group Inc:

* MTY FOOD GROUP TO COMBINE WITH IMVESCOR RESTAURANT GROUP TO CREATE LEADING NORTH AMERICAN RESTAURANT FRANCHISOR

* DEAL FOR $4.10 PER IMVESCOR COMMON SHARE

* DEAL FOR TOTAL CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $248 MILLION

* DEAL TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO MTY CASH FLOW AND EBITDA

* IMVESCOR SHAREHOLDERS TO GET CONSIDERATION CONSISTING OF ABOUT 20 PCT CASH, ABOUT 80 PCT CO‘S SHARES

* IMVESCOR SHAREHOLDERS TO GET ABOUT $50 MILLION IN CASH AND REMAINDER IN COMMON SHARES OF MTY

* DEAL BETWEEN IMVESCOR, CO PROVIDES FOR NON-SOLICITATION COVENANT IN FAVOUR OF MTY

* TERMINATION FEE OF $8 MILLION IS ALSO PAYABLE TO MTY IN CERTAIN CIRCUMSTANCES

* IMVESCOR SHAREHOLDERS TO GET SHARES OF MTY, EQUAL TO $0.8259 IN CASH, 0.0626 SHARE OF MTY FOR EACH IMVESCOR SHARE HELD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.