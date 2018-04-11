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April 11, 2018 / 8:08 PM / in 7 hours

BRIEF-Mudrick Capital Management Reports 5.6 Pct Stake In Globalstar, Says Stock Is "Deeply Undervalued"

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Mudrick Capital Management Lp:

* MUDRICK CAPITAL MANAGEMENT LP SAYS ON APRIL 11, DELIVERED LETTER TO GLOBALSTAR’S BOARD TO EXPRESS BELIEF THAT GLOBALSTAR’S STOCK IS “DEEPLY UNDERVALUED”

* MUDRICK CAPITAL MANAGEMENT LP REPORTS 5.6 PCT STAKE IN GLOBALSTAR INC AS OF APRIL 11 - SEC FILING

* MUDRICK CAPITAL MANAGEMENT LP SAYS PURCHASED GLOBALSTAR INC SHARES BASED ON BELIEF THAT SHARES, WHEN PURCHASED, WERE “UNDERVALUED”

* MUDRICK CAPITAL - STATED WAS WILLING TO LEND GLOBALSTAR $150 MLN IN NON-CONVERTIBLE FINANCING INSTRUMENT TO HELP ADDRESS CAPITAL NEEDS THROUGH 2019

* MUDRICK CAPITAL MANAGEMENT SAYS IT WOULD NOT SUPPORT ANY OVERTURE BY GLOBALSTAR TO SEEK ADDITIONAL FINANCING FROM CONTROLLING SHAREHOLDER THERMO COMPANIES Source text: (bit.ly/2qoBAEy) Further company coverage:

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