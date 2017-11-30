BRIEF-Mulkia REIT Signs Deal to Buy Stake in Vivienda Hotel Villas Al Hada‍​

Nov 30 (Reuters) - MULKIA GULF REAL ESTATE REIT FUND IPO-MGRF.SE:
* SIGNS AGREEMENT TO ACQUIRE A 76 PERCENT STAKE IN VIVIENDA HOTEL VILLAS AL HADA AGAINST 95 MILLION RIYALS PAID TO OWNERS OF PROJECT
* ACQUISITION WILL BE FINANCED IN PART THROUGH ANY OFFERING SURPLUS AVAILABLE IN FUND OF 18 MILLION RIYALS
* FUND MANAGER INTENDS TO FUND REST OF ACQUISITION VALUE OF 77 MILLION RIYALS BY BORROWING FROM LOCAL BANKS
* AIMS TO COMPLETE THE ACQUISITION DEAL WITHIN TWO MONTHS FROM THE DATE OF SIGNING THE AGREEMENT
* PROJECT LEASE CONTRACT SIGNED BY FORUS REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT FOR 20 YRS STARTS WITH LEASE 10.9 MILLION RIYALS FOR FIRST 5 YRS Source text for Eikon: Further company coverage: