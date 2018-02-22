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February 22, 2018 / 7:57 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Multi Commodity Exchange Of India Raises Maximum Compensation Limit To 2.5 Mln Rupees Payable To Investor From IPF

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Multi Commodity Exchange Of India Ltd :

* MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA - ENHANCES MAXIMUM COMPENSATION LIMIT TO 2.5 MILLION RUPEES PAYABLE TO INVESTOR FROM INVESTOR PROTECTION FUND

* MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA-RESTRICTION OF MAXIMUM AVAILABLE COMPENSATION OF INR 20 MILLION PAYABLE AGAINST CLAIMS CRYSTALLIZED AGAINST DEFAULTER MEMBER IS REMOVED

* MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA-REVISIONS APPLICABLE TO CLAIMS WHERE DECLARATION OF DEFAULT OF SUCH MEMBER IS ON OR AFTER JAN 24, 2018 Source text - bit.ly/2CAZrUE Further company coverage:

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