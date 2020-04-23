BRIEF-Munters Q1 EBIT Rises To SEK 110 Million

April 23 (Reuters) - Munters Group AB:
* OUTBREAK OF COVID-19 IMPACTED MUNTERS IN Q1
* DEMAND WAS ROBUST IN JANUARY AND FEBRUARY, EXCEPT IN CHINA THAT WAS AFFECTED BY OUTBREAK IN FEBRUARY.
* IN MARCH DEMAND WAS NEGATIVELY IMPACTED BY OUTBREAK IN EUROPE AND AMERICAS
* IN CHINA, DEMAND RECOVERED SOMEWHAT MID-MARCH.
* IN Q1, OUTBREAK OF COVID-19 HAD AN IMPACT ON MUNTERS
* ALL OUR PRODUCTION UNITS, EXCEPT TWO MINOR UNITS, HAVE MANAGED OPERATIONS THROUGHOUT QUARTER WITHOUT ANY MAJOR DISTURBANCES
* NET SALES DECLINED ORGANICALLY BY -7%, MAINLY DRIVEN BY LOWER DEMAND IN INDUSTRIAL SEGMENT IN ALL REGIONS IN BUSINESS AREA AIRTECH
* Q1 NET SALES SEK 1,566 MILLION VERSUS SEK 1,620 MILLION YEAR AGO
* FOR COMING QUARTERS WE EXPECT A CHALLENGING BUSINESS ENVIRONMENT WITH A LARGER IMPACT FROM COVID-19 OUTBREAK THAN SEEN IN Q1
* AT THIS TIME, VISIBILITY OF EFFECT FROM OUTBREAK IS LIMITED
* WE CURRENTLY HAVE A HEALTHY ORDER BACKLOG BUT DEPENDING ON LENGTH AND SEVERITY OF OUTBREAK WE SEE AN INCREASED RISK FOR PROJECT DELAYS
* Q1 EBIT SEK 110 MILLION VERSUS SEK 38 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)