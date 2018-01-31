BRIEF-Murphy Oil Q4 Loss Per Share $1.65 From Continuing Operations

Jan 31 (Reuters) - Murphy Oil Corp:
* ORATION ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS, 2018 CAPITAL INVESTMENT PROGRAM
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.06 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PRODUCTION IN Q4 2017 AVERAGED 168 THOUSAND BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY
* QTRLY ADJUSTED INCOME EXCLUDES IMPACT FROM TAX CUTS AND JOBS ACT OF $274 MILLION
* PRODUCTION FOR Q1 2018 IS ESTIMATED TO BE IN RANGE OF 164 TO 168 MBOEPD
* SEES FULL YEAR 2018 PRODUCTION TO BE IN RANGE OF 166 TO 170 MBOEPD
* Q4 REVENUE VIEW $573.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* WILL RECEIVE CASH REFUNDS OF $30 MILLION OVER NEXT FOUR YEARS RELATING TO ALTERNATIVE MINIMUM TAXES PAID IN AN EARLIER YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: