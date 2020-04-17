Myanmar
April 17, 2020 / 1:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Myanmar Metals Updates On Impact Of Covid-19

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Myanmar Metals Ltd:

* IMPACT OF COVID-19 ON FINANCIAL MARKETS MAY LEAD TO SOME DELAY IN PROJECT FINANCING WITH CONSTRUCTION EXPECTED TO START IN 2021

* COVID-19 MAY IMPACT ABILITY TO COMMENCE MINING OPERATIONS AT BAWDWIN IN EXPECTED TIME FRAME

* COVID-19 HAS NOT AFFECTED BAWDWIN MINE SITE

* STILL ANTICIPATES RECEIPT OF MYANMAR INVESTMENT COMMISSION FOREIGN INVESTMENT PERMIT IN 2020

* CO ACTED TO REDUCE EXPENDITURE AND HAS REDUCED WAGES, DIRECTORS’ AND CONSULTANTS’ FEES Source text for Eikon: Further company coverage:

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