BRIEF-Myanmar Metals Updates On Impact Of Covid-19

April 17 (Reuters) - Myanmar Metals Ltd:
* IMPACT OF COVID-19 ON FINANCIAL MARKETS MAY LEAD TO SOME DELAY IN PROJECT FINANCING WITH CONSTRUCTION EXPECTED TO START IN 2021
* COVID-19 MAY IMPACT ABILITY TO COMMENCE MINING OPERATIONS AT BAWDWIN IN EXPECTED TIME FRAME
* COVID-19 HAS NOT AFFECTED BAWDWIN MINE SITE
* STILL ANTICIPATES RECEIPT OF MYANMAR INVESTMENT COMMISSION FOREIGN INVESTMENT PERMIT IN 2020
* CO ACTED TO REDUCE EXPENDITURE AND HAS REDUCED WAGES, DIRECTORS’ AND CONSULTANTS’ FEES Source text for Eikon: Further company coverage: