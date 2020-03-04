Healthcare
March 4, 2020 / 10:56 PM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-Myer Holdings Posts H1 Profit Attributable $24.4 MLN

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Myer Holdings Ltd:

* H1 TOTAL SALES FROM ORDINARY ACTIVITES DOWN 3.8 PERCENT TO $1.61 BILLION

* H1 PROFIT ATTRIBUTABLE $24.4 MILLION VERSUS PROFIT OF $38.4 MILLION

* H1 ONLINE SALES UP 25.2% TO $168.2 MILLION

* SUPPLY CHAIN IMPACT OF CORONAVIRUS IS CURRENTLY BEING MANAGED BY TEAMS IN HONG KONG AND SHANGHAI

* TEAM FOCUSED ON MITIGATING IMPACT OF DELAYS TO PLANNED DELIVERY OF MERCHANDISE

* ANTICIPATES CHALLENGING MACRO ENVIRONMENT WILL CONTINUE IN H2, AND ONGOING IMPACT OF CORONAVIRUS ON STORE TRAFFIC REMAINS UNCERTAIN Source text for Eikon: Further company coverage:

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