BRIEF-Myer Holdings Posts H1 Profit Attributable $24.4 MLN

March 5 (Reuters) - Myer Holdings Ltd:
* H1 TOTAL SALES FROM ORDINARY ACTIVITES DOWN 3.8 PERCENT TO $1.61 BILLION
* H1 PROFIT ATTRIBUTABLE $24.4 MILLION VERSUS PROFIT OF $38.4 MILLION
* SUPPLY CHAIN IMPACT OF CORONAVIRUS IS CURRENTLY BEING MANAGED BY TEAMS IN HONG KONG AND SHANGHAI
* TEAM FOCUSED ON MITIGATING IMPACT OF DELAYS TO PLANNED DELIVERY OF MERCHANDISE
* ANTICIPATES CHALLENGING MACRO ENVIRONMENT WILL CONTINUE IN H2, AND ONGOING IMPACT OF CORONAVIRUS ON STORE TRAFFIC REMAINS UNCERTAIN Source text for Eikon: Further company coverage: