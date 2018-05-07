BRIEF-Myers Industries Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $0.24 From Continuing Operations

May 7 (Reuters) - Myers Industries Inc:
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.24 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.25 FROM CONTINUING OPERATIONS
* MYERS INDUSTRIES - FOR FISCAL YEAR 2018, CONTINUES TO ANTICIPATE THAT TOTAL REVENUE WILL BE UP LOW-TO-MID SINGLE-DIGITS ON CONSTANT CURRENCY BASIS
* EXPECTS CAPITAL EXPENDITURES TO BE IN RANGE OF $10 MILLION TO $12 MILLION FOR 2018
* EXPECTS CAPITAL EXPENDITURES TO BE IN RANGE OF $10 TO $12 MILLION, NET INTEREST EXPENSE TO BE BETWEEN $7 AND $8 MILLION IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: