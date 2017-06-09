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BRIEF-myFC plans to raise SEK 32.3 million through a directed share issue
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June 9, 2017 / 1:48 PM / 2 months ago

BRIEF-myFC plans to raise SEK 32.3 million through a directed share issue

Reuters Staff

1 Min Read

June 9 (Reuters) - MYFC HOLDING AB (PUBL):

* HANDELSBANKEN FONDER NEW MAJOR OWNER IN MYFC; BOARD AND STAFF TO INCREASE OWNERSHIP SIGNIFICANTLY

* MYFC PLANS TO RAISE 32.3 MILLION SEK THROUGH A DIRECTED SHARE ISSUE

* DIRECTED SHARE ISSUE AT A TARGET PRICE OF SEK 13.39 REQUIRES APPROVAL OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, TO BE HELD ON JUNE 27

* DIRECTED SHARE ISSUE AT A TARGET PRICE OF SEK 13.39 REQUIRES APPROVAL OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, TO BE HELD ON JUNE 27 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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