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April 11, 2018 / 11:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mylan Partners With Fujifilm Kyowa Kirin Biologics

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Mylan NV:

* MYLAN PARTNERS WITH FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS TO COMMERCIALIZE BIOSIMILAR TO HUMIRA® (ADALIMUMAB)

* MYLAN NV - COMPANIES EXPECT TO RECEIVE A DECISION FROM EMA IN SECOND HALF OF 2018

* MYLAN NV - FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS GRANTS MYLAN AN EXCLUSIVE LICENSE TO COMMERCIALIZE ADALIMUMAB BIOSIMILAR IN EUROPE

* MYLAN NV - FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS IS ELIGIBLE TO RECEIVE A SUBSEQUENT COMMERCIALIZATION MILESTONE PAYMENT AND SALES ROYALTIES

* MYLAN NV - FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS WILL RECEIVE AN UP-FRONT FEE UNDER DEAL

* MYLAN NV -CO, FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS CONTINUE TO NEGOTIATE FOR COMMERCIALIZING PRODUCT IN ADDITIONAL TERRITORIES

* MYLAN NV - UNDER AGREEMENT TERMS CO TO BE RESPONSIBLE FOR SALES ACTIVITY OF PRODUCT IN EUROPEAN COUNTRIES

* MYLAN NV - CO, FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS EXPECT TO RECEIVE DECISION FROM EMA REGARDING MAA FOR PROPOSED BIOSIMILAR TO HUMIRA IN H2 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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