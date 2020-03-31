Healthcare
March 31, 2020 / 6:06 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Myovant Sciences And Gedeon Richter Enter Exclusive License Agreement To Commercialize Relugolix Combination Tablet

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Myovant Sciences Ltd:

* MYOVANT SCIENCES AND GEDEON RICHTER ENTER INTO EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT TO COMMERCIALIZE RELUGOLIX COMBINATION TABLET FOR UTERINE FIBROIDS AND ENDOMETRIOSIS IN CERTAIN TERRITORIES OUTSIDE THE U.S.

* MYOVANT SCIENCES -MYOVANT TO GET UPFRONT PAYMENT OF $40 MILLION, UP TO $147.5 MILLION IN REGULATORY AND SALES MILESTONES, AND TIERED ROYALTIES ON NET SALES

* MYOVANT SCIENCES LTD -GEDEON RICHTER TO COMMERCIALIZE RELUGOLIX COMBINATION TABLET IN EUROPE, RUSSIA - CIS, LATIN AMERICA, AUSTRALIA, AND NEW ZEALAND Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below