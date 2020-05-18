BRIEF-Myovant Sciences Q4 Loss Per Share $0.73

May 18 (Reuters) - Myovant Sciences Ltd:
* MYOVANT SCIENCES PROVIDES RECENT CORPORATE UPDATES AND REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH FISCAL QUARTER AND FULL FISCAL YEAR ENDED MARCH 31, 2020
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.80 — REFINITIV IBES DATA
* CO-PRIMARY ENDPOINTS AND SIX KEY SECONDARY ENDPOINTS MET IN PHASE 3 SPIRIT 2 STUDY
* RESULTS FROM PHASE 3 SPIRIT 1 STUDY EXPECTED IN Q2 OF CALENDAR YEAR 2020
* CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES, AND COMMITTED FUNDING TOTALED $365.9 MILLION AS OF MARCH 31, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: