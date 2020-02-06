BRIEF-Myriad Genetics Q2 Loss Per Share $0.11

Myriad Genetics Inc:
* MYRIAD GENETICS REPORTS FISCAL SECOND-QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* Q2 REVENUE $195.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $209.8 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.31 — REFINITIV IBES DATA
* SEES REVENUE FOR FISCAL THIRD-QUARTER 2020 $172 MILLION
* SEES FY GAAP LOSS PER SHARE $0.80; SEES FY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.45
* SEES Q3 GAAP LOSS PER SHARE $0.30; SEES Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.02
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.06, REVENUE VIEW $807.3 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.30, REVENUE VIEW $201.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: