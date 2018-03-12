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March 12, 2018 / 9:51 PM / in 19 hours

BRIEF-Myriad Genetics Receives Subpoena From Department Of Health And Human Services

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Myriad Genetics Inc:

* MYRIAD GENETICS SAYS RECEIVED SUBPOENA FROM DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, OFFICE OF INSPECTOR GENERAL - SEC FILING​

* MYRIAD GENETICS - ‍ SUBPOENA CONNECTED WITH INVESTIGATION INTO CLAIMS SUBMITTED FOR PAYMENT UNDER MEDICARE AND MEDICAID​

* MYRIAD GENETICS - SUBPOENA REQUESTED CO PRODUCE DOCUMENTS RELATED TO BILLING TO GOVERNMENT-FUNDED HEALTHCARE PROGRAMS FOR HEREDITARY CANCER TESTING

* MYRIAD GENETICS INC - ‍TIME PERIOD COVERED BY SUBPOENA IS JANUARY 1, 2014 THROUGH DATE OF ISSUANCE OF SUBPOENA​

* MYRIAD GENETICS - NO CLAIMS HAVE BEEN MADE AGAINST CO AT THIS TIME Source text (bit.ly/2FwG9Gt) Further company coverage:

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