BRIEF-Myriad Genetics Reports Q3 GAAP Earnings Per Share $0.16

May 8 (Reuters) - Myriad Genetics Inc:
* MYRIAD GENETICS REPORTS FISCAL THIRD-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q3 REVENUE $193.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $188.2 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR FISCAL YEAR 2018, SEES REVENUE $771-$773 MILLION
* FOR FISCAL YEAR 2018, SEES GAAP DILUTED EPS $1.87-$1.89 & ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.19-$1.21
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.15, REVENUE VIEW $770.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPANY ANNOUNCES COMMERCIAL COVERAGE DECISION FOR GENESIGHT Source text for Eikon: Further company coverage: