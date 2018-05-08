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May 8, 2018 / 10:40 AM / in 25 minutes

BRIEF-Myriad Genetics Reports Q3 GAAP Earnings Per Share $0.16

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Myriad Genetics Inc:

* MYRIAD GENETICS REPORTS FISCAL THIRD-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.16

* Q3 REVENUE $193.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $188.2 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FOR FISCAL YEAR 2018, SEES REVENUE $771-$773 MILLION

* FOR FISCAL YEAR 2018, SEES GAAP DILUTED EPS $1.87-$1.89 & ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.19-$1.21

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.15, REVENUE VIEW $770.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* COMPANY ANNOUNCES COMMERCIAL COVERAGE DECISION FOR GENESIGHT Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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