Healthcare
April 8, 2020 / 11:43 AM / in an hour

BRIEF-Myriad Withdrawing Financial Guidance For FY2020 Due To Business Impact From Coronavirus Pandemic

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Myriad Genetics Inc:

* MYRIAD WITHDRAWING FINANCIAL GUIDANCE FOR FY2020 DUE TO BUSINESS IMPACT FROM CORONAVIRUS PANDEMIC

* MYRIAD GENETICS INC - “PRIOR TO MID-MARCH WE WERE EXPERIENCING VOLUME TRENDS CONSISTENT WITH OUR EXPECTATIONS ACROSS ALL PRODUCTS”

* MYRIAD GENETICS - RECENT SOCIAL DISTANCING GUIDELINES HAVE HAD A SIGNIFICANT IMPACT ON TEST VOLUME TRENDS IN LATE MARCH AND INTO FISCAL FOURTH-QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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