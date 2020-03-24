Healthcare
March 24, 2020 / 6:33 AM / Updated an hour ago

BRIEF-MyState Bank Cuts Rates, Defers Loan Repayments For Up To 6 Months

1 Min Read

March 24 (Reuters) - MyState Ltd:

* MYSTATE BANK REDUCED LENDING RATES FOR FIXED RATE HOME LOANS FROM 31 MARCH, 2020 BY UP TO 0.80%

* HOME LOAN, PERSONAL LOAN OR COMMERCIAL LOAN CUSTOMERS OF MYSTATE BANK CAN DEFER PAYMENTS FOR UP TO SIX MONTHS

* MYSTATE BANK’S FIXED RATE HOME LOAN FOR 1, 2, AND 3-YEAR LOAN TERMS WITH A LOAN TO VALUATION RATIO OF LESS THAN 80% REDUCING TO 2.39%

* MYSTATE BANK TO ALSO IMPLEMENT 1.00% INTEREST RATE CUT FOR BUSINESS LOANS WITH RESIDENTIAL SECURITY, EFFECTIVE MARCH 31 Source text for Eikon: Further company coverage:

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