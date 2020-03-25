Healthcare
March 25, 2020 / 7:54 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-N4 Pharma Undertaked Proof Of Concept Research Project Using Covid-19 DNA Plasmid

1 Min Read

March 25 (Reuters) - N4 Pharma PLC:

* N4 PHARMA PLC - COVID-19 PROJECT UPDATE AND OPERATIONAL UPDATE

* N4 PHARMA PLC - UNDERTAKING A PROOF OF CONCEPT RESEARCH PROJECT USING A COVID-19 DNA PLASMID

* N4 - PROOF OF CONCEPT RESEARCH FOR SHOWING ABILITY OF NUVEC TO BE USED AS DELIVERY SYSTEM BY POTENTIAL PARTNERS CREATING COVID-19 DNA OR RNA VACCINES

* N4 PHARMA PLC - NOT BEEN AFFECTED TO DATE BY UK GOVERNMENT’S REQUIREMENTS REGARDING SOCIAL DISTANCING AND SELF-ISOLATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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