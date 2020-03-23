Healthcare
March 23, 2020 / 2:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NAB Updates On Covid-19 Impact

1 Min Read

March 23 (Reuters) - National Australia Bank Ltd:

* COVID-19 EXPECTED TO HAVE ADVERSE IMPACT ON GLOBAL, AUSTRALIAN ECONOMIES, IN TURN MAY ADVERSELY IMPACT NAB’S FINANCIAL PERFORMANCE AND POSITION

* BROADER ECONOMIC IMPACT OF PANDEMIC EXPECTED TO IMPACT ON ASSET QUALITY, LEADING TO INCREASED PROVISIONS & RISK WEIGHTS OVER TIME

* CURRENT VOLATILITY & DISLOCATION IN GLOBAL CAPITAL MARKETS MAY NEGATIVELY IMPACT ON MARK-TO-MARKET VALUATIONS IN MARKETS & TREASURY PORTFOLIOS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below