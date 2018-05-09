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Market News
May 9, 2018 / 8:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Nabors Announces Offerings Of Common Shares And Mandatory Convertible Preferred Shares

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Nabors Industries Ltd:

* NABORS ANNOUNCES OFFERINGS OF COMMON SHARES AND MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED SHARES

* NABORS INDUSTRIES LTD - COMMENCED CONCURRENT UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERINGS OF 35 MILLION OF ITS COMMON SHARES

* NABORS INDUSTRIES LTD - ALSO COMMENCED CONCURRENT UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERINGS OF 5 MILLION OF NEW MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED SHARES, SERIES A

* NABORS INDUSTRIES LTD - EACH MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED SHARE IS EXPECTED TO HAVE A LIQUIDATION PREFERENCE OF $50 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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