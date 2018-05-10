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May 10, 2018 / 11:48 AM / in an hour

BRIEF-Nabors Announces Pricing Of Common Shares And Mandatory Convertible Preferred Shares

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Nabors Industries Ltd:

* NABORS ANNOUNCES PRICING OF COMMON SHARES AND MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED SHARES

* PRICED ITS OFFERING OF 35 MILLION OF ITS COMMON SHARES AT A PRICE TO PUBLIC OF $7.75 PER SHARE

* ALSO PRICED 5 MILLION OF ITS NEW 6.00% MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED SHARES, SERIES A AT A PRICE TO PUBLIC OF $50 PER SHARE

* NABORS INDUSTRIES-GROSS PROCEEDS TO NABORS FROM OFFERINGS ARE EXPECTED TO BE $521.25 MILLION BEFORE DEDUCTING UNDERWRITING DISCOUNTS AND COMMISSIONS

* BOTH OFFERINGS ARE EXPECTED TO CLOSE ON OR ABOUT MAY 14, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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