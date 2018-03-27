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March 27, 2018 / 11:48 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Nabriva Therapeutics And Roivant Sciences Enter Into License Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Nabriva Therapeutics Plc:

* NABRIVA THERAPEUTICS AND ROIVANT SCIENCES ENTER INTO LICENSE AGREEMENT TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE LEFAMULIN IN GREATER CHINA

* NABRIVA THERAPEUTICS - LEFAMULIN HAS COMPLETED PHASE 3 TRIAL FOR TREATMENT OF ADULTS WITH MODERATE TO SEVERE COMMUNITY-ACQUIRED BACTERIAL PNEUMONIA

* NABRIVA THERAPEUTICS PLC - TOPLINE DATA FROM A SECOND LEFAMULIN INTERNATIONAL PHASE 3 CLINICAL TRIAL ARE EXPECTED IN SPRING OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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