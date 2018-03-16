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March 16, 2018 / 11:19 AM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Nabriva Therapeutics ‍had $86.9 Mln In Cash, Cash Equivalents as Of Dec 31

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Nabriva Therapeutics Plc:

* NABRIVA THERAPEUTICS REPORTS 2017 FINANCIAL RESULTS AND RECENT CORPORATE HIGHLIGHTS

* NABRIVA THERAPEUTICS PLC - ‍AS OF DECEMBER 31, 2017, NABRIVA HAD $86.9 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS​

* NABRIVA THERAPEUTICS PLC - AS OF DEC 31, 2017, HAD $86.9 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS VERSUS $83.9 MILLION AS OF DEC 31, 2016

* NABRIVA THERAPEUTICS PLC - CASH BALANCE IS EXPECTED TO FUND OPERATIONS INTO Q4 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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