BRIEF-Nabriva Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share $0.36

May 8 (Reuters) - Nabriva Therapeutics PLC:
* NABRIVA THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND RECENT CORPORATE HIGHLIGHTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.59 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NABRIVA THERAPEUTICS - TOPLINE DATA FROM SECOND PIVOTAL PHASE 3 TRIAL OF LEFAMULIN FOR CABP (LEAP 2) EXPECTED IN SPRING 2018
* AS OF MARCH 31, 2018, NABRIVA THERAPEUTICS HAD $89.6 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS
* CASH BALANCE AS OF MARCH 31 IS EXPECTED TO FUND OPERATIONS INTO Q1 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: