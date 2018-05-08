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May 8, 2018 / 11:40 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Nabriva Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share $0.36

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Nabriva Therapeutics PLC:

* NABRIVA THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND RECENT CORPORATE HIGHLIGHTS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.36

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.59 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NABRIVA THERAPEUTICS - TOPLINE DATA FROM SECOND PIVOTAL PHASE 3 TRIAL OF LEFAMULIN FOR CABP (LEAP 2) EXPECTED IN SPRING 2018

* AS OF MARCH 31, 2018, NABRIVA THERAPEUTICS HAD $89.6 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS

* CASH BALANCE AS OF MARCH 31 IS EXPECTED TO FUND OPERATIONS INTO Q1 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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