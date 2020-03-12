BRIEF-Nabriva Therapeutics Reports Q4 Loss Per Share $0.29

March 12 (Reuters) - Nabriva Therapeutics PLC:
* NABRIVA THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END 2019 FINANCIAL RESULTS AND RECENT CORPORATE HIGHLIGHTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.33 — REFINITIV IBES DATA
* PRIORITIZING COMMUNITY OPPORTUNITY FOR ORAL XENLETA GIVEN BROAD REIMBURSEMENT COVERAGE
* REDUCING BALANCE SHEET RISK THROUGH EARLY PAYDOWN OF A SUBSTANTIAL PORTION OF HERCULES LOAN
* PURSUING OPTIONS TO PROVIDE LEFAMULIN TO PATIENTS WITH CORONAVIRUS WITH SECONDARY BACTERIAL INFECTIONS
* NABRIVA THERAPEUTICS-EXPECTS EXISTING CASH RESOURCES AND ANTICIPATED NET PRODUCT SALES REVENUES, SUFFICIENT TO ENABLE CO TO FUND OPERATIONS INTO Q320 Source text for Eikon: Further company coverage: