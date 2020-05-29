Healthcare
May 29, 2020 / 2:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Nabriva Therapeutics Says FDA Accepted Co's Resubmitted NDA For Contepo And Scheduled PDUFA Date For June 19, 2020

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Nabriva Therapeutics PLC:

* NABRIVA THERAPEUTICS - FDA ACCEPTED CO’S RESUBMITTED NDA FOR CONTEPO AND SCHEDULED PDUFA DATE FOR JUNE 19, 2020

* NABRIVA - INFORMED BY FDA THAT, IN CONNECTION WITH REVIEW OF CONTEPO’S NDA, FDA WILL NEED TO INSPECT FACILITIES OF THIRD-PARTY MANUFACTURERS IN EUROPE

* NABRIVA THERAPEUTICS - BELIEVES THERE IS SUBSTANTIAL LIKELIHOOD THAT FDA WILL NOT BE ABLE TO COMPLETE REVIEW OF NDA FOR CONTEPO PRIOR TO PDUFA DATE

* NABRIVA THERAPEUTICS - IF FDA CANNOT COMPLETE REVIEW OF NDA, FDA MAY ISSUE COMPLETE RESPONSE LETTER IN RESPONSE TO CO'S RESUBMITTED NDA FOR CONTEPO Source : (bit.ly/2TNpiUD) Further company coverage:

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