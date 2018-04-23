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#Semiconductors
April 23, 2018 / 6:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Nanoco Signs Agreement With Its Undisclosed U.S. Listed Partner

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Nanoco Group PLC:

* NANOCO - HAS SIGNED A SECOND AGREEMENT WITH ITS UNDISCLOSED US LISTED PARTNER FURTHER TO MATERIAL DEVELOPMENT AND SUPPLY AGREEMENT BETWEEN TWO COMPANIES

* TERMS OF NEW AGREEMENT INCLUDE ADDITIONAL SUCCESS BASED MILESTONE PAYMENTS AND DEVELOPMENT-BASED FUNDING

* NANOCO - UNDER AGREEMENT, CO WILL DEVELOP NEXT GENERATION NANO-MATERIALS FOR APPLICATIONS IN FUTURE TECHNOLOGIES INCLUDING ADVANCED ELECTRONIC DEVICES

* NANOCO - PARTNER IS FUNDING CAPITAL EXPENDITURE REQUIRED TO EXPAND MANUFACTURING CAPABILITIES OF CO‘S RUNCORN FACILITY IN ORDER TO SUPPLY PARTNER Source text for Eikon: Further company coverage:

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