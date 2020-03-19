Healthcare
March 19, 2020 / 5:02 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Nanogate Expects Significant Negative Effects From Coronavirus Pandemic

1 Min Read

March 19 (Reuters) - NANOGATE SE:

* EXPECTS SIGNIFICANT NEGATIVE EFFECTS FROM THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND APPLIES FOR FINANCIAL AID FROM KFW PROMOTIONAL BANK

* EXPECTING CORONAVIRUS PANDEMIC TO HAVE SIGNIFICANT NEGATIVE EFFECTS ON SALES, EARNINGS AND LIQUIDITY IN 2020 FISCAL YEAR

* MANAGEMENT BOARD ASSUMES THAT SALES AND EBITDA IN 2020 FISCAL YEAR WILL FALL SIGNIFICANTLY BELOW FIGURES FROM 2019

* TEMPORARY PLANT CLOSURES CAN ALSO NOT BE RULED OUT

* PERSONNEL AND MATERIAL COSTS ARE TO BE CUT CONSIDERABLY, FOR EXAMPLE THROUGH ANNOUNCEMENT OF GOVERNMENT-SUBSIDIZED SHORT-TIME WORK AND LIMITED EMPLOYMENT OF TEMPORARY WORKERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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