Healthcare
April 6, 2020 / 8:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-NanoString Says Withdrawing Financial Guidance For Fiscal Year 2020

1 Min Read

April 6 (Reuters) - NanoString Technologies Inc:

* NANOSTRING PROVIDES COVID-19 BUSINESS UPDATE AND ANNOUNCES CONFERENCE CALL ON THURSDAY MAY 7TH, 2020

* NANOSTRING TECHNOLOGIES INC - GEOMX DSP ORDERS AND REVENUE IN-LINE WITH PRIOR GUIDANCE

* NANOSTRING TECHNOLOGIES INC - NCOUNTER INSTRUMENT AND CONSUMABLE REVENUE DISRUPTED BY COVID-19

* NANOSTRING TECHNOLOGIES INC - WITHDRAWING ITS FINANCIAL GUIDANCE FOR FISCAL YEAR 2020

* NANOSTRING TECHNOLOGIES INC - MANAGEMENT MAY PROVIDE AN UPDATED OUTLOOK IN ITS Q1 OPERATING RESULTS

* NANOSTRING TECHNOLOGIES INC - QTRLY PRODUCT AND SERVICE REVENUE WAS ABOUT $24.5 MILLION, UP 15% Source text for Eikon: Further company coverage:

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