Healthcare
March 4, 2020 / 12:30 PM / Updated an hour ago

BRIEF-NanoString Technologies Says Intends To Offer $175 Mln Of Convertible Senior Notes Due 2025 In A Private Placement

1 Min Read

March 4 (Reuters) - NanoString Technologies Inc:

* NANOSTRING TECHNOLOGIES ANNOUNCES PROPOSED PRIVATE OFFERING OF $175 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* NANOSTRING TECHNOLOGIES - INTENDS TO OFFER $175 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2025 IN A PRIVATE PLACEMENT

* NANOSTRING TECHNOLOGIES-TO USE ABOUT $89.0 MILLION OF NET PROCEEDS TO PREPAY AMOUNTS BORROWED, FEES OWING RELATED TO TERMINATION OF SENIOR TERM LOAN FACILITY

* NANOSTRING-TO USE ABOUT $89.0 MILLION OF NET PROCEEDS FOR PAYMENT OF FEES ASSOCIATED WITH INTENDED TERMINATION OF SENIOR CREDIT FACILITY, OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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