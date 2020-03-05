BRIEF-Napier Port Holdings Expects Slowdown In Log Exports From Levels Seen For FY To Date

March 6 (Reuters) - Napier Port Holdings Ltd:
* FOR FINANCIAL YEAR TO DATE TRADING HAS BEEN IN LINE WITH EXPECTATIONS
* EXPECT SLOWDOWN IN LOG EXPORTS FROM LEVELS SEEN FOR FY TO DATE AND POSSIBLE IMPACTS ON OTHER CARGO TRADES
* FY LOG EXPORT VOLUMES HAVE INCREASED BY 2.9% ON PRIOR YEAR COMPARABLE PERIOD
* REPORTS ON TRADING CONDITIONS DISRUPTED BY COVID-19 VIRUS
* LOG EXPORTS CONTINUE TO SAIL FROM NAPIER PORT BUT REDUCTIONS IN LOG HARVESTING, CURRENT LOG INVENTORY LEVELS ON CHINESE PORTS HIGH
* CLOSELY MONITORING CHANGES TO TRADING PATTERNS, AS IT AFFECTS CO’S LOG EXPORT CUSTOMERS, KEY CHINESE DESTINATION MARKET
* CONDITIONS REPRESENT MATERIALLY INCREASED RISK TO ACHIEVEMENT OF PREVIOUS EARNINGS FORECASTS Source text for Eikon: Further company coverage: