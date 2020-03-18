Healthcare
March 18, 2020 / 7:55 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Narayana Hrudayalaya -Temporary Suspension Of Unit Ops In Cayman Islands On Covid‐19 Outbreak

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Narayana Hrudayalaya Ltd:

* NARAYANA HRUDAYALAYA LTD -TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS OF HOSPITAL IN CAYMAN ISLANDS BY HEALTH CITY CAYMAN ISLANDS LIMITED

* NARAYANA HRUDAYALAYA LTD -SUSPENDED OPERATIONS OF ITS HOSPITAL IN CAYMAN ISLANDS AS A PRECAUTIONARY MEASURE IN VIEW OF COVID‐19 OUTBREAK

* NARAYANA HRUDAYALAYA LTD -A PATIENT FROM A CRUISE SHIP WHO ADMITTED IN HOSPITAL HAD A DELAYED PRESENTATION OF SIGNS AND SYMPTOMS OF COVID 19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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