Healthcare
March 9, 2020 / 9:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-NASA Says Received Confirmation An Employee At Ames Research Center Tested Positive For Coronavirus

1 Min Read

March 9 (Reuters) - National Aeronautics and Space Administration:

* NASA ADMINISTRATOR STATEMENT ON CORONAVIRUS SITUATION

* NASA - ON SUNDAY, MARCH 8, RECEIVED CONFIRMATION AN EMPLOYEE AT NASA’S AMES RESEARCH CENTER IN SILICON VALLEY TESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS

* NASA - BELIEVE EXPOSURE AT CENTER HAS BEEN LIMITED

* NASA - AMES RESEARCH CENTER IS TEMPORARILY ON MANDATORY TELEWORK STATUS WITH RESTRICTED ACCESS TO CENTER UNTIL FURTHER NOTICE

* NASA - 3 NASA EARTH SCIENCE AIRBORNE SCIENCE CAMPAIGNS SLATED TO DEPLOY ACROSS COUNTRY THIS SPRING HAVE RESCHEDULED FIELD ACTIVITY UNTIL LATER IN YEAR Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below