FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
IT Services & Consulting
March 22, 2018 / 9:07 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Naspers Says ‍To Sell Up To 190 Million Tencent Shares

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Naspers Ltd:

* TO SELL UP TO 190 MILLION TENCENT SHARES, EQUAL TO 2% OF TENCENT’S TOTAL ISSUED SHARE CAPITAL, REDUCING STAKE IN TENCENT FROM 33,2% TO 31,2%​

* ‍TENCENT SALE SHARES WILL BE OFFERED TO INSTITUTIONAL INVESTORS GLOBALLY​

* ‍BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, CITIGROUP AND MORGAN STANLEY APPOINTED JOINT GLOBAL-COORDINATORS AND JOINT BOOK-RUNNERS TO MANAGE TRANSACTION​

* ‍BOOKS ARE OPEN NOW AND ARE EXPECTED TO CLOSE PRIOR TO HONG KONG MARKET OPENING​

* ‍FUNDS FROM OFFERING WILL BE INVESTED OVER TIME TO ACCELERATE GROWTH OF CLASSIFIEDS, ONLINE FOOD DELIVERY AND FINTECH BUSINESSES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.