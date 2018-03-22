BRIEF-Naspers Says ‍To Sell Up To 190 Million Tencent Shares

March 22 (Reuters) - Naspers Ltd:
* TO SELL UP TO 190 MILLION TENCENT SHARES, EQUAL TO 2% OF TENCENT’S TOTAL ISSUED SHARE CAPITAL, REDUCING STAKE IN TENCENT FROM 33,2% TO 31,2%
* TENCENT SALE SHARES WILL BE OFFERED TO INSTITUTIONAL INVESTORS GLOBALLY
* BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, CITIGROUP AND MORGAN STANLEY APPOINTED JOINT GLOBAL-COORDINATORS AND JOINT BOOK-RUNNERS TO MANAGE TRANSACTION
* BOOKS ARE OPEN NOW AND ARE EXPECTED TO CLOSE PRIOR TO HONG KONG MARKET OPENING
* FUNDS FROM OFFERING WILL BE INVESTED OVER TIME TO ACCELERATE GROWTH OF CLASSIFIEDS, ONLINE FOOD DELIVERY AND FINTECH BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)