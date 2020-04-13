Healthcare
April 13, 2020 / 11:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Natera Inc Says Withdrawing Its Financial Guidance For 2020 Fiscal Year

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Natera Inc:

* NATERA ANNOUNCES PRELIMINARY FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

* NATERA INC - GENERATED TOTAL REVENUES OF APPROXIMATELY $89 MILLION TO $91 MILLION AND PROCESSED APPROXIMATELY 235,000 TOTAL TESTS IN Q1

* NATERA INC - VOLUMES DECLINED APPROXIMATELY 15% IN LAST TWO WEEKS OF MARCH FROM RECORD Q1 LEVELS

* NATERA INC - WITHDRAWING ITS FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020 FISCAL YEAR

* NATERA INC - Q1 OPERATING LOSSES WERE GENERALLY CONSISTENT WITH Q4 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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