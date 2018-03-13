BRIEF-Natera Reports Q4 Loss Per Share $0.87

March 13 (Reuters) - Natera Inc:
* NATERA REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $53.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $57.1 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.47 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 COST OF REVENUES TO BE APPROXIMATELY 60% TO 65% OF REVENUES
* SEES 2018 RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS TO BE $50 MILLION TO $55 MILLION
* FY2018 REVENUE VIEW $246.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)