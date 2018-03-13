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March 13, 2018 / 8:34 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Natera Reports Q4 Loss Per Share $0.87

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Natera Inc:

* NATERA REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.87

* Q4 REVENUE $53.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $57.1 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.47 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 REVENUE $250 MILLION TO $275 MILLION

* SEES ‍2018 COST OF REVENUES TO BE APPROXIMATELY 60% TO 65% OF REVENUES​

* SEES 2018 NET CASH BURN TO BE $40 MILLION TO $60 MILLION

* SEES 2018 RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS TO BE $50 MILLION TO $55 MILLION

* FY2018 REVENUE VIEW $246.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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