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April 12, 2018 / 5:49 PM / in 38 minutes

BRIEF-Nathan G. Miller says Intent To Nominate 2 Additional Candidates For Election To Destination Maternity's Board

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Nathan G. Miller

* ON APRIL 12, SUBMITTED FORMAL NOTICE OF INTENT TO NOMINATE ADDITIONAL CANDIDATES FOR ELECTION TO DESTINATION MATERNITY’S BOARD

* ON APRIL 12, SUBMITTED FORMAL NOTICE OF INTENT TO NOMINATE 2 ADDITIONAL CANDIDATES FOR ELECTION TO THE BOARD AT 2018 ANNUAL MEETING

* INTENT TO NOMINATE TWO ADDITIONAL CANDIDATES HOLLY N. ALDEN AND NATHAN G. MILLER FOR ELECTION TO DESTINATION MATERNITY'S BOARD Source text - bit.ly/2GVJOtM Further company coverage: (Reporting by Deepak Devalapur)

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