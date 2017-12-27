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December 27, 2017 / 11:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Nathan Miller Reports 7.8 Pct Stake In Destination Maternity Corp

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Destination Maternity Corp:

* NATHAN MILLER REPORTS 7.8 PERCENT STAKE IN DESTINATION MATERNITY CORP AS OF DECEMBER 26 - SEC FILING

* NATHAN MILLER SAYS AS LONG TERM INVESTOR OF DESTINATION MATERNITY, INTENDS TO ANALYZE AND CONSIDER ANY AND ALL POTENTIAL CORPORATE TRANSACTIONS

* NATHAN MILLER - INTENDS TO ENGAGE IN CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH DESTINATION MATERNITY TO SEEK IMPROVED CORPORATE GOVERNANCE, COMPENSATION PRACTICES Source text: (bit.ly/2pJmiMJ) Further company coverage:

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