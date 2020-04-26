BRIEF-National Australia Bank Ltd Posts H1 Cash Earnings $1,436 Million

April 27 (Reuters) - National Australia Bank Ltd:
* NATIONAL AUSTRALIA BANK - AS AT MARCH 31, COMMON EQUITY TIER 1 RATIO STOOD AT 10.39%
* “OUR 1H20 RESULT HAS BEEN MATERIALLY IMPACTED BY COVID-19 PANDEMIC”
* H1 COLLECTIVE PROVISIONS INCLUDE ADDITIONAL FORWARD LOOKING ECONOMIC ADJUSTMENT OF $807 MILLION FOR COVID-19 IMPACTS
* INCREASED COLLECTIVE PROVISIONS FOR FORWARD LOOKING ECONOMIC, TARGETED SECTOR ADJUSTMENTS BY $828 MILLION TO $2,135 MILLION
* “WHILE CHALLENGING, WE CONTINUE TO TARGET BROADLY FLAT EXPENSES OVER FY20, EXCLUDING LARGE NOTABLE ITEMS”
* ANNOUNCES FULLY UNDERWRITTEN INSTITUTIONAL PLACEMENT OF $3 BILLION
* ALSO ANNOUNCES NON-UNDERWRITTEN SHARE PURCHASE PLAN TARGETED TO RAISE ABOUT $500 MILLION
* NECESSARY INTERVENTIONS TO CONTAIN COVID-19 SPREAD HAVING WIDE RANGING IMPACTS ACROSS AUSTRALIAN & NZ ECONOMIES
* FOR AUSTRALIA, EXPECT GDP TO DECLINE 8.4% BY SEPT 2020 COMPARED TO DEC 2019 & NOT RETURN TO PRE COVID-19 LEVELS UNTIL EARLY 2022
* FOR AUSTRALIA, UNEMPLOYMENT EXPECTED TO PEAK AT 11.7% IN MID-2020 BEFORE PARTIALLY RECOVERING TO 7.3% BY DEC 2021
* ACCELERATING THE OPERATIONAL SEPARATION OF MLC WEALTH AS A PRIORITY
* “UNDERLYING ASSET QUALITY REMAINS SOUND BUT OUTLOOK IS UNCERTAIN GIVEN ECONOMIC DISRUPTION ARISING FROM COVID-19" Source text reut.rs/2KDVc17 Further company coverage: