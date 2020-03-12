BRIEF-National Australia Bank Withdraws NAB Capital Notes 4 Offer

March 12 (Reuters) - National Australia Bank Ltd:
* RECOGNISES THAT MARKET CONDITIONS HAVE CHANGED SUBSTANTIALLY SINCE OFFER WAS LAUNCHED
* ONGOING MARKET VOLATILITY WOULD BE LIKELY TO IMPACT ON TRADING VALUE OF NAB CAPITAL NOTES 4
* WITHDRAWAL OF OFFER OF NAB CAPITAL NOTES 4 DOES NOT IMPACT RESALE OF NCN
* OTHER OPTIONS, INCLUDING POTENTIAL REPRICING, WERE NOT CONSIDERED APPROPRIATE IN ABSENCE OF AN ORDERLY MARKET
* STILL INTENDS TO CONVERT UP TO $750M OF NCN INTO ORDINARY SHARES
* APPLICATION MONIES RECEIVED BY NAB WILL BE REFUNDED (WITHOUT INTEREST)
* NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD SAYS REMAINS WELL-CAPITALISED Source text : (bit.ly/3cUGVK6) Further company coverage: