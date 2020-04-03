BRIEF-National Bank Of Canada Announces New Support Measures And A Special Approach For Seniors

April 3 (Reuters) - National Bank of Canada:
* NATIONAL BANK ANNOUNCES NEW SUPPORT MEASURES AND A SPECIAL APPROACH FOR SENIORS
* COMPENSATING CLIENTS FOR ADDITIONAL INTEREST CHARGED IF THEY DEFER THEIR MORTGAGE PAYMENTS
* IS REDUCING IMPACT OF INTEREST CHARGES ON CREDIT CARDS FOR CLIENTS WHO REQUESTED DEFERRAL AND ARE MOST AFFECTED BY CRISIS
* TEMPORARILY REDUCE ANNUAL INTEREST RATE ON CREDIT CARDS TO 10.9% FOR ALL CREDIT CARD HOLDERS WHO HAVE BEEN GRANTED A PAYMENT DEFERRAL
* CLIENTS CAN ASK TO DEFER THEIR MINIMUM MONTHLY PAYMENTS ON NATIONAL BANK MASTERCARD CREDIT CARD BY UP TO 90 DAYS Source text for Eikon: Further company coverage: