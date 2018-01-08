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January 8, 2018 / 9:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-National General Expects Q4 Results To Include About $63-$65 Mln In Losses

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - National General Holdings Corp:

* NATIONAL GENERAL HOLDINGS CORP - EXPECTS ITS Q4 2017 RESULTS TO INCLUDE APPROXIMATELY $63-$65 MILLION IN LOSSES

* NATIONAL GENERAL- EXPECTS ITS Q4 2017 RESULTS TO INCLUDE ABOUT $63-$65 MILLION IN LOSSES RELATING TO FIRES IN NORTHERN & SOUTHERN CALIFORNIA IN QUARTER

* NATIONAL GENERAL HOLDINGS -‍ FALL IN CORPORATE TAX RATE TO CAUSE ONE-TIME NON-CASH TAX CHARGE OF ABOUT $20 MILLION-$30 MILLION,AFTER-TAX,TO BE RECORDED IN Q4 Source text for Eikon: Further company coverage:

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