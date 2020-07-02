Healthcare
July 2, 2020 / 9:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-National Healthcare Informs Of Voluntary Reduction In Base Salaries By Executive Team

1 Min Read

July 2 (Reuters) - National Healthcare Corp:

* NATIONAL HEALTHCARE CORP - AS PART OF RESPONSE TO COVID-19, TAKEN NUMEROUS ACTIONS INCLUDING VOLUNTARY REDUCTION IN BASE SALARIES BY EXECUTIVE TEAM

* NATIONAL HEALTHCARE - MITIGATION ACTIONS ALSO INCLUDE VOLUNTARY REDUCTION IN BASE SALARIES BY OTHER KEY ORGANIZATIONAL LEADERS

* NATIONAL HEALTHCARE - MITIGATION ACTIONS INCLUDE VOLUNTARY REDUCTION IN DIRECTORS’ FEES BY CO’S BOARD

* NATIONAL HEALTHCARE - MITIGATION ACTIONS ALSO INCLUDE SELECTIVE FURLOUGHS FOR NON-CLINICAL WORKERS Further company coverage:

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