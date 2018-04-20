FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 20, 2018 / 8:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-National Storage Affiliates Trust Says NSA Op & Co Entered Third Amendment And Release Of Parent Guaranty To Agreement, Dated May 6, 2016

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - National Storage Affiliates Trust :

* NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST -ON APRIL 16, NSA OP & CO ENTERED THIRD AMENDMENT AND RELEASE OF PARENT GUARANTY TO AGREEMENT, DATED MAY 6, 2016

* NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST - AMENDMENT RELEASES CO FROM ITS GUARANTEE OF OBLIGATIONS OF OPERATING PARTNERSHIP UNDER KEYBANK CREDIT AGREEMENT

* NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST - AMENDMENT PLACES RESTRICTIONS ON CO'S ABILITY TO INCUR ADDITIONAL INDEBTEDNESS, SUBJECT TO EXCEPTIONS - SEC FILING Source text: [bit.ly/2K3kmon] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.