Healthcare
February 12, 2020 / 1:34 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-National Veterinary Care To Acquire Three Veterinary Clinics

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - National Veterinary Care Ltd:

* NATIONAL VETERINARY CARE LTD - ENTERED INTO BINDING AGREEMENTS TO ACQUIRE THREE VETERINARY CLINICS IN AUSTRALIA

* NATIONAL VETERINARY CARE LTD - RECENTLY SETTLED ACQUISITION OF AN ADDITIONAL VETERINARY CLINIC IN NEW ZEALAND

* NATIONAL VETERINARY CARE LTD - TOTAL CONSIDERATION FOR ACQUISITIONS WILL BE AU$11.26 MILLION

* NATIONAL VETERINARY CARE- ACQUISITIONS EXPECTED TO DELIVER AGGREGATE ANNUAL REVENUE OF ABOUT AU$7.15 MILLION & AGGREGATE ANNUAL EBIT OF ABOUT AU$2.06 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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