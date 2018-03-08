FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 8, 2018 / 12:11 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-National Vision Holdings Q4 Earnings Per Share $0.39

Reuters Staff

2 Min Read

March 8 (Reuters) - National Vision Holdings Inc:

* NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE ROSE 16.1 PERCENT TO $321.8 MILLION

* IN QUARTER, COMPARABLE STORE SALES GROWTH WAS 11.5% & ADJUSTED COMPARABLE STORE SALES GROWTH WAS 10.4%

* SEES ‍FISCAL 2018 NET REVENUE $1.485 BILLION TO $1.515 BILLION​

* SEES ‍FY18 CAPITAL EXPENDITURES $100 MILLION- $105 MILLION​

* SEES 2018 ADJUSTED COMPARABLE STORE SALES GROWTH 3 PERCENT TO 5 PERCENT

* SEES FISCAL 2018 ‍ADJUSTED NET INCOME $52 MILLION TO $56 MILLION​

* Q4 REVENUE VIEW $311.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NATIONAL VISION HOLDINGS - DUE TO TAX ACT RECORDED 1-TIME TAX BENEFIT OF $43.0 MILLION DUE TO REMEASUREMENT OF DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES IN QUARTER

* FY2018 REVENUE VIEW $1.50 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NATIONAL VISION - ‍BELIEVES Q4 RESULTS BENEFITED FROM RECOVERY IN REVENUE AT 203 STORES TEMPORARILY CLOSED IN Q3 DUE TO HURRICANES ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.