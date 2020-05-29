BRIEF-Nationwide sets aside 101 mln stg for expected credit losses due to pandemic

May 29 (Reuters) - Nationwide Building Society:
* ADDITIONAL PROVISION OF £101M FOR EXPECTED CREDIT LOSSES RESULTING FROM CORONAVIRUS PANDEMIC
* INVESTMENT SPEND INCLUDED IMPAIRMENTS OF £124M (2019: £115M) FROM IMPLICATIONS OF NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR EXISTING ASSETS
* “IN THE MEDIUM-TERM THE SOCIETY WILL FOCUS ON MAINTAINING ITS STRONG CAPITAL AND LIQUIDITY POSITION THROUGH THE ECONOMIC CYCLE”
* DUE TO CORONAVIRUS, SOME OF THE TARGETS WE SET OURSELVES MAY NOT BE ACHIEVED IN THE SHORT TERM INC MEMBER FINANCIAL BENEFIT TARGET NEXT YEAR
* WE HAVE BUILT OUR CAPITAL STRENGTH SIGNIFICANTLY AND WE WILL USE OUR FINANCIAL STRENGTH TO SUPPORT OUR MEMBERS THROUGH THE DIFFICULT TIMES AHEAD Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Iain Withers)